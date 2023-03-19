Його засудили до 8 років колонії, але звідти зек потрапив у "Вагнер".

На кладовищі "Вагнера" у Краснодарському краї виявили могилу Миколу Кононенка - зека, засудженого на вісім років за те, що він молотком і ножем покалічив чотирьох людей.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", за матеріалами слідства, Кононенко та його спільник Петраков, озброєні двома ножами та молотком, напали на чотирьох чоловіків, який відпочивали у альтанці у зоні відпочинку "Козачий стан" на березі річки Сосика.

Зловмисники так били жертв, що ніж зламався. Того, хто спробував втекти, наздогнали і добили ножем у живіт. Жертви вижили, але дістали важкі каліцтва. У 2018 році Кононенка засудили до 8 років колонії, а Петракова - до 10.

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З колонії Кононенко потрапив у ПВК "Вагнер", а ось тепер опинився на цвинтарі.

"Вагнер": втрати найманців в Україні

На сході у штурмових загонах "вагнерівців" та інших підрозділах росіян втрати становлять до 80%. За даними Білого дому, за рік війни ПВК "Вагнер" втратила пораненими та ліквідованими в Україні понад 30 тисяч найманців, з яких понад 4 тисячі ліквідували з середини грудня 2022 року, з них близько 90% - зеки.

Кладовища в РФ ростуть неймовірними темпами. За останні два тижні в РФ підтвердили загибель як мінімум 400 ув'язнених, завербованих в ПВК "Вагнера" для війни проти України.

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