Цей резонансне вбивство свого часу коментував сам Путін.

На кладовищі найманців приватної військової компанії "Вагнер" у Краснодарському краї виявили свіжу могилу Станіслава Лобянова - члена банди, яка вбила 12 осіб.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", Станівслав Луб'янов був активним членом кущівської організованої злочинної групи, яка вбила сім'ю місцевого фермера та його гостей.

Масове вбивство в станиці Кущовській

ОЗУ "Цапковські", членом якої був Луб'янов, у 2010 році звіряче розправилася із сім'єю місцевого фермера Сервера Ахметова. Бандити прийшли в дім бізнесмена у день, коли до нього в гості приїхав директор агрофірми з Ростова Володимир Мироненко.

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Злочинці розправилися з Ахметовим, Мироненком. Потім бандити вбили дружин обидвох чоловіків, дітей, тещу та тестя Мироненка, невістку та онуку Ахметова, а також сусідку фермера та її сина, який прийшов поквапити маму повертатися додому. Всього було вбито 12 людей, серед яких 4 дітей. При цьому наймолодшу жертву - дев'ятимісячну онуку Ахметова Аміру - бандити поклали живою на гору трупів та спалили заживо.

Пізніше ватажок Банди Цапков заявив, що мотивом нібито стали неприязні ділові відносини з Ахметовим. Фермер нібито заважав йому вести бізнес. Однак слідство розглядало версію замовного вбивства, кровної помсти і навіть ритуальне вбивство.

На це масове вбивство реагував сам Путін. Він назвав різню в Кущовській "провалом правоохоронної системи", але згодом сам же і дозволив вербувати бандитів ОЗУ у "Вагнер".

Втрати "Вагнера" в Україні: останні дані

"Кухар Путіна" Пригожин не жаліє своїх найманців у шалених намаганнях досягти хоч якихось успіхів в Україні. За даними Міноборони, на сході у штурмових загонах "вагнерівців" та інших підрозділах росіян втрати становлять до 80%.

У Білому домі підрахували ,що за рік війни ПВК "Вагнер" втратила пораненими та ліквідованими в Україні понад 30 тисяч найманців, з яких понад 4 тисячі ліквідували з середини грудня 2022 року, з них близько 90% - зеки.

Кладовища в РФ ростуть шаленими темпами. За останні два тижні в РФ підтвердили загибель як мінімум 400 ув'язнених, завербованих в ПВК "Вагнера" для війни проти України.

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