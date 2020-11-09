Бійня на військовому аеродромі в Росії: кількість жертв збільшилася до чотирьох

У лікарні помер рядовий Фірсов, який отримав два кульових поранення.

Зросла кількість загиблих після бійні на військовому аеродромі у Воронежі (Росія), влаштованої солдатом-строковиком. Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot. За їхніми даними, в лікарні помер рядовий Фірсов, який отримав два кульових поранення. Таким чином, внаслідок стрілянини загинули чотири особи. Читайте такожУ Росії знайшли мертвим нижегородського стрілка, який влаштував бійню на автобусній зупинці Стрілянина на військовому аеродромі "Балтімор": що відомо У понеділок, 9 листопада, близько 5 ранку солдат з добового наряду по парку напав на прибулих для перевірки посадових осіб.

Нападником виявився 20-річний Антон Макаров, його фото вже поширили місцеві ЗМІ. На цей час ведуться його пошуки.

За даними місцевих журналістів, спочатку солдат був озброєний сокирою, але згодом заволодів чужою зброєю. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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