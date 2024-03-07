Російське Міноборони не повідомляло про них.

Сьогодні вранці в Ленінградській області збили два безпілотні літальні апарати. Росіяни заявляють, що їх запустили з Чернігівської області.

Як пише російський Telegram-канал Mash, дрони пролетіли Брянську, Смоленську, Псковську, Тверську і Новгородську області. У цих регіонах оголошували план "Ковер", однак збити БПЛА не змогли. Вони пояснюють це тим, що безпілотники летіли дуже низько, практично над деревами.

Уже під Санкт-Петербургом лісосмуга стала рідшою і російські винищувачі, які підняли в області між 05:00-06:00, змогли їх збити.

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У російському Міністерстві оборони вранці заявляли про збиття п'яти безпілотних літальних апаратів над Брянською і Тульською областю, а також перехоплення одного дрона над територією Курської області.

Атаки БПЛА на Санкт-Петербург: останні новини

Як відомо, останнім часом дрони долітають і до Ленінградської області. На початку року під Санкт-Петербургом БПЛА атакував нафтовий термінал морського порту компанії "Новатек".

Джерела УНІАН повідомляють, що атаку організувала і провела Служба безпеки України. У результаті "нальоту" дронів роботу об'єкта було зупинено.

Після падіння дрона в Санкт-Петербурзі на початку цього місяця стало відомо, що губернатор Пітера Олександр Бєглов із представниками РПЦ вирушив у "молитовний об'їзд" міста.

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