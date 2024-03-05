Його нібито приурочили до Великого посту.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов разом із головою Законодавчих зборів Олександром Бєльським і представниками церкви здійснив "молитовний об'їзд" міста.

Як повідомляють у Санкт-Петербурзькій митрополії Російської православної церкви, об'їзд приурочили до періоду Великого посту. Автобус із чиновниками та іконами Божої Матері, Олександра Невського та Іоанна Кронштадтського об'їхав Санкт-Петербург кільцевою автомобільною дорогою.

"У дорозі читалися і співалися акафіст Казанській іконі Божої Матері, молитви небесним покровителям міста. Правлячий архієрей і ті, хто супроводжував його, молилися за Святішого Патріарха Кирила, президента Володимира Путіна, владу і жителів північної столиці", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у січні в селищі Усть-Луга під Санкт-Петербургом сталася масштабна пожежа на нафтовому терміналі морпорту компанії "Новатек", його роботу паралізувало. За даними УНІАН, цю операцію провела Служба безпеки України.

2 березня в мережі повідомили про падіння безпілотного літального апарата між будинками в Санкт-Петербурзі. У будинках вибило скло, також вибух пошкодив автомобілі у дворі. За даними російських журналістів, БПЛА міг летіти на нафтобазу "Ручьи".

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