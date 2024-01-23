Кількість вакансій для підлітків збільшилася втричі.

Через криваву війну, яку РФ розв'язала проти України, у самій державі-агресорі виникли проблеми з робочою силою, через що там хочуть долучити до праці десятки тисяч дітей.

Як повідомляють росЗМІ, через дефіцит робочої сили російські компанії вирішили залучити до праці десятки тисяч неповнолітніх.

Зокрема, в 2023 році ряд підприємств РФ відкрили більше 42 тисяч вакансій для підлітків у віці від 14 років. Зазначається, що це майже втричі більше, ніж за аналогічний попередній період – роком раніше таких пропозицій на ринку праці було 14,5 тис.

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В основному, дітям пропонують працювати кур'єрами, промоутерами, продавцями і касирами. Найбільше число запрошень припадає на сферу продажів і допоміжні бізнес-функції - адміністративний і обслуговуючий персонал.

Згідно з даними The Moscow Times, тенденцію більш активного найму на роботу неповнолітніх підтвердили в компаніях Superjob, Ozon, "Ашан", "Вкусно - и точка" та інших.

"На тлі війни в Україні, мобілізації та масової еміграції 86% російських компаній зіткнулися з дефіцитом кадрів, випливає з опитування Superjob", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в РФ - деталі

У російському місті Уфа люди зібралися на мирну акцію на підтримку активіста Фаіля Алсинова, якого засудили до чотирьох років позбавлення волі. Протест пройшов на площу в центрі Уфи-біля пам'ятника національному герою Башкирії, поета Салавата Юлаєва. Однак, в МВС Башкортостану заявило "про відповідальність за участь в несанкціонованих акціях" і рано вранці, ще до появи учасників акції, до площі були стягнуті підрозділи Росгвардіі і ОМОН. Акція завершилася затриманнями місцевих жителів - людей висмикували з натовпу, і навіть після завершення протесту хапали на прилеглих вулицях.

Раніше в місті Нефтеюганськ Ханти-Мансійського автономного округу-Югра (РФ) відкрився "музей", експонати якого окупанти привезли з України - з міст, які знаходяться в зоні так званої спеціальної військової операції. Зокрема, "волонтери" - представники нафтоюганського відділення Союзу морських піхотинців-відкрили музей з "побутовими речами" українців. Серед експонатів - військова форма, спорядження, медалі, посвідчення, збірка казок, номер газети "Правда", присвячений перемозі над нацистами в 1945 році, держномери з чийогось авто з Донецької області.

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