Організатори експозиції говорять про "братерство народів", але не уточнюють, як добули "експонати".

У місті Нефтеюганськ Ханти-Мансійського автономного округу - Югра (РФ) відкрився "музей", експонати якого окупанти привезли з України.

Про відкриття експозиції повідомив ресурс Neft, який оприлюднив фото та відео з виставки, зроблені, очевидно, самими організаторами у згаданому тайговому місті.

Відзначається, що "волонтери"- представники нефтеюганського відділення Союзу морських піхотинців - відкрили музей з "побутовими речами" українців. Експонати привезені з міст, які знаходяться в зоні так званої спеціальної військової операції. Серед експонатів - військова форма, спорядження, медалі, посвідчення, збірка казок. Також номер газети "Правда", присвячений перемозі над нацистами в 1945 році, держномери з чийогось авто з Донецької області.

"Це предмети цивільного призначення - газети і дитячі книги українською мовою, автомобільні номери, магнітофони... експонати волонтери привозили самі, повертаючись в Югру з гуманітарних місій", — йдеться в повідомленні.

Як стверджує керівник міського відділення Союзу морських піхотинців Денис Грибков, мета виставки - "показати схожість росіян і українців і розповісти про братерство народів", що колись входили до складу Радянського Союзу.

"Виставкою ми хотіли показати важливість нашої спільної [з українцями] історії, яка була і яка пишеться зараз. Розповісти про братерство народів, про великий могутній СРСР, де створювалося багато розробок, які застосовуються зараз, донині. На одній з полиць у нас є газета "Правда" 1945 року, присвячена перемозі у Великій Вітчизняній війні. Після закінчення СВО буде і наша переможна газета", - заявив організатор.

При цьому не уточнюється, в чому саме суть цього "братства", де взятий чи з кого знятий одяг – живих або мертвих. Незрозуміло, звідки газети і дитячі книги – з розграбованих квартир українців чи зруйнованих бібліотек.

За словами організаторів "музею", він буде поповнюватися експонатами. Помилуватися на трофеї запрошуватимуть дорослих і групи школярів, для яких проведуть "просвітницькі заходи".

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