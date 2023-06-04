Сьогодні стало відомо, що партизани Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" взяли в полон двох солдатів РФ.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звернувся до глави "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Дениса Нікітіна з приводу обміну полоненими в Бєлгородській області.

Колишній кухар Путіна вказав, що готовий з'явиться особисто на обмін, якщо туди приїде президент України Володимир Зеленський. Відповідний запис опублікувала його прес-служба.

Також він уточнив, що якщо ніхто не з'явиться на місце зустрічі, він надішле туди одного зі своїх "заступників". Як відомо, на переговори партизани запросили місцевого губернатора Гладкова.

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"Денис, якщо ніхто не приїде в позначене місце за полоненими, готовий надіслати одного зі своїх високопоставлених заступників для того, щоб їх забрати. Якщо приїде в це місце Володимир Олександрович Зеленський, готовий прибути сам", - вказав він.

Партизани запросили Гладкова на зустріч і оголосили про полонених

Нагадаємо, сьогодні в спільному зверненні з партизанами Легіону "Свобода Росії" глава РДК Нікітін заявив, що їм вдалося взяти полон двох російських військових під час боїв в районі Нової Таволжанки (Бєлгородська область).

Вони відзначили, що готові віддати полонених в обмін на зустріч з губернатором В'ячеславом Гладковим. Партизани обрали місцем зустрічі церкву, вказавши, що сьогодні велике православне свято – Трійця.

Нагадаємо, що російські добровольці здійснили перший захід у Гайворонський район і відвоювали кілька селищ 22 травня. Після паузи другий етап місії розпочався 1 червня. Партизани провели бої з силовиками РФ біля міста Шебекіно.

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