ЗМІ з'ясували нові деталі біографії 26-річного Василя, якого спецслужби РФ затримали на 9 травня через "спірне" поєднання кольору одягу.
За даними Baza, під час обшуку російські силовики знайшли в особистих речах чоловіка докази "схильності" до України. Зокрема, увагу поліцейських привернула кулінарна книга, в якій були рецепти української національної кухні.
Також повідомляється, що Василь сповідує індуїзм. Його соціальні мережі заповнені публікаціями на відповідну тематику.
У день затримання чоловік разом зі своїм знайомим співав мантру (набір слів на санскриті, який вважається інструментів розслаблення в індуїзмі, а також буддизмі).
Тоді силовиків РФ збентежили його традиційні штани-шаровари (їх ще називають афгані). Вони роздягли Василя до трусів та змусили сидіти в такому вигляді до моменту, поки змінний одяг у відділення не привезли його друзі.
На даний момент Василю закидають дискредитацію армії РФ через жовто-блакитні штани. Засідання адмінсуду призначено на 17 травня.
Затримання Василя на 9 травня
Нагадаємо, що скандальний арешт Василя через колір одягу стався на Великій Дмитрівці (центр Москви) вранці 9 травня. Сам чоловік виявився родом з Волгограда. Через синьо-жовтого поєднання кольору одягу на його "повісили" дискредитацію армії Росії. Йому загрожує штраф розміром в 50 тисяч рублів.
Також цього дня затримали прибиральника психоневрологічного інтернату № 5 Олександра. Силовикам не сподобалася його куртка.