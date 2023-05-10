У день "переможного" свята спецслужби РФ затримали місцевого громадянина Василя через "спірне" поєднання кольору одягу.

ЗМІ з'ясували нові деталі біографії 26-річного Василя, якого спецслужби РФ затримали на 9 травня через "спірне" поєднання кольору одягу.

За даними Baza, під час обшуку російські силовики знайшли в особистих речах чоловіка докази "схильності" до України. Зокрема, увагу поліцейських привернула кулінарна книга, в якій були рецепти української національної кухні.

Також повідомляється, що Василь сповідує індуїзм. Його соціальні мережі заповнені публікаціями на відповідну тематику.

Відео дня

У день затримання чоловік разом зі своїм знайомим співав мантру (набір слів на санскриті, який вважається інструментів розслаблення в індуїзмі, а також буддизмі).

Тоді силовиків РФ збентежили його традиційні штани-шаровари (їх ще називають афгані). Вони роздягли Василя до трусів та змусили сидіти в такому вигляді до моменту, поки змінний одяг у відділення не привезли його друзі.

На даний момент Василю закидають дискредитацію армії РФ через жовто-блакитні штани. Засідання адмінсуду призначено на 17 травня.

Затримання Василя на 9 травня

Нагадаємо, що скандальний арешт Василя через колір одягу стався на Великій Дмитрівці (центр Москви) вранці 9 травня. Сам чоловік виявився родом з Волгограда. Через синьо-жовтого поєднання кольору одягу на його "повісили" дискредитацію армії Росії. Йому загрожує штраф розміром в 50 тисяч рублів.

Також цього дня затримали прибиральника психоневрологічного інтернату № 5 Олександра. Силовикам не сподобалася його куртка.

Вас також можуть зацікавити новини: