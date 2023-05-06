Раніше сьогодні в РФ підірвали машину відомого терориста Захара Прилєпіна, він отримав важкі поранення.

У Нижньому Новгороді місцеві силовики затримали громадянина України за підозрою в замаху на Захара Прилєпіна. Про це повідомляє Телеграм-канал Baza.

За даними джерел, мова йде про 30-річного чоловіка, який подобово зняв квартиру на околиці Нижнього Новгорода за день до замаху на пропагандиста. Підозри у російських силовиків він викликав тим фактом, що родом з Харківської області.

Відомо, що затриманий в минулому був судимий. Де саме – в Україні, чи Росії - не уточнюється. Ніякого прямого зв'язку затриманого з вибухом автомобіля Прилєпіна поки не встановлено.

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"Відомо, що чоловік родом з України і нещодавно отримав російське громадянство. 30-річного жителя Нижегородської області бачили місцеві з села Піонерське протягом двох днів, він просто ходив по лісі", - пише канал 112.

Телеграм-канал Mash стверджує, що українця "пов'язали в лісосмузі", але не уточнюється, чи сталося це поруч з місцем вибуху і чи був він саме тією ж людиною, яку бачили протягом двох днів жителі згаданого села.

Також стверджується, що інших підозрюваних шукають в Підмосков'ї

Замах на Захара Прилєпіна - що відомо

У суботу в Нижегородській області скоєно замах на колишнього бойовика "ЛНР", відомого z-активіста Захара Прилєпіна. У його автомобіль заклали бомбу, яка вбила водія і важко поранила самого Прилєпіна.

Відповідальність за замах взяла на себе партизанська група "АТЕШ", яка діє в основному на окупованих територіях України, але також стверджує, що має філії в Росії.

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