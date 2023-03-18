За його словами, треба діяти саме зараз, коли турки оговтуються від наслідків землетрусів.

Опальний депутат Держдуми РФ Семен Багдасаров збожеволів і запропонував окупувати частину Туреччини, поки та не отямилася від нищівних землетрусів.

В ефірі пропагандистської програми Соловйов Live Багдасаров закликав скористатися кризою, що склалася в Туреччині внаслідок землетрусу, і "повернути" Константинополь.

За його сценарієм, Туреччину необхідно "вигнати" із Середньої Азії, розколоти її вплив в Україні, "вигнати" з Південного Кавказу і підняти певні сили в самій Туреччині для того, щоб "поставити" хрест над храмом Айа-Софія та співати молитви арамейською і російською мовами.

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"Так, давайте ж використаємо кризу... Ця криза повинна стати крахом і приєднання до нас наших територій", - заявив божевільний Багдасаров.

Катаклізми в Туреччині

У лютому на південному сході Туреччини сталося кілька сильних землетрусів, які спричинили багатотисячні жертви й колосальні руйнування. Житлові будинки складалися, як карткові будиночки, в результаті чого, за останніми даними, число жертв землетрусу в Туреччині наближається до 50 тисяч.

З того часу в Туреччині регулярно відбуваються афтершоки та відчутні землетруси. Однак після нещасть Туреччину ще й накрила небувала повінь. В результаті проливних дощів затоплені будинки і лікарні, а дітей відправили на вимушені канікули.

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