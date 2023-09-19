Більше він не виходив на зв'язок.

Відео, яке з'явилося в Telegram-каналі глави Чечні Рамзана Кадирова на тлі чуток про його смерть, було знято в його резиденції у центрі Грозного.

Такого висновку дійшли журналісти Sky News, проаналізувавши відеозвернення Кадирова. Про те, що той знімав його на території своєї резиденції, свідчить лінія дерев, дві пішохідні доріжки, розділені травою, і будівля, яка з'являється на задньому плані.

Крім того, згідно з зведеннями погоди, в той день в Грозному рано вранці і вдень пройшли "зливові дощі", в місті зберігалася похмура погода. Минулого тижня в Грозному не було дощів.

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Можлива смерть Кадирова: останні новини

За даними української розвідки, стан лідера Чечні сильно погіршився через проблеми зі здоров'ям. У мережі повідомляли, що він або в комі, або вже помер.

При цьому в неділю на каналі Кадирова в Telegram з'явилося відео, на якому він закликає прогулятися тих, хто "не може відрізнити правду від брехні" в інтернеті.

Російські журналісти з'ясували, що у вересні бізнес-джет Кадирова тричі літав до Москви. Після останнього рейсу він там і залишився.

У Кремлі заявили, що не дають "довідок про стан здоров'я Рамзана Кадирова". Тим часом на його сайті зазначено, що Кадиров перебуває у відпустці з 3 липня.

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