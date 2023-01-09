Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв запропонував діяти зі "зрадниками" Росії "за правилами воєнного часу". Такою божевільною думкою він поділився у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо, що в Російській Федерації оголошують "зрадниками" тих, хто виїхав з країни або не згодних з кремлівським режимом, які не підтримують розв'язану Путіним велику війну проти України.
Медведєв пише, що в російському інтернет-просторі йдуть активні дискусії про те, як бути з "зрадниками", які перейшли на бік України й бажають смерті путінським військовим. Він назвав таких росіян "шматками лайна".
Екс-президент РФ каже, що з такими людьми потрібно діяти за законом, а якщо і він не працює, що за "правилами воєнного часу":
"За часів воєн завжди були такі спеціальні правила. І тихі групи бездоганно непомітних людей їх результативно виконують".
Що саме Медведєв має на увазі, він не уточнив, але, судячи з усього, йдеться про "тиху розправу" над неугодними кремлівському режиму людьми.
Росіяни масово тікають з РФ - у Путіна їм погрожують
Росіянин масово тікають з країни на тлі оголошеної Путіним часткової мобілізації в Казахстан, Грузію і Вірменію. Напередодні низка країн припинила приймати від громадян РФ документи на оформлення туристичних віз.
Раніше Медведєв назвав ворогами суспільства і зрадниками росіян, які виїхали з країни та підтримали Україну. Також він закликав не пускати їх назад до Росії "до кінця їхніх днів".
Він додав, що пускати таких росіян назад в країну можна тільки після публічного каяття і "помилування".