Екс-президент РФ каже, що з росіянами, які підтримали Україну, потрібно діяти за законом, а якщо і він не працює, що за "правилами воєнного часу".

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв запропонував діяти зі "зрадниками" Росії "за правилами воєнного часу". Такою божевільною думкою він поділився у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що в Російській Федерації оголошують "зрадниками" тих, хто виїхав з країни або не згодних з кремлівським режимом, які не підтримують розв'язану Путіним велику війну проти України.

Медведєв пише, що в російському інтернет-просторі йдуть активні дискусії про те, як бути з "зрадниками", які перейшли на бік України й бажають смерті путінським військовим. Він назвав таких росіян "шматками лайна".

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Екс-президент РФ каже, що з такими людьми потрібно діяти за законом, а якщо і він не працює, що за "правилами воєнного часу":

"За часів воєн завжди були такі спеціальні правила. І тихі групи бездоганно непомітних людей їх результативно виконують".

Що саме Медведєв має на увазі, він не уточнив, але, судячи з усього, йдеться про "тиху розправу" над неугодними кремлівському режиму людьми.

Росіяни масово тікають з РФ - у Путіна їм погрожують

Росіянин масово тікають з країни на тлі оголошеної Путіним часткової мобілізації в Казахстан, Грузію і Вірменію. Напередодні низка країн припинила приймати від громадян РФ документи на оформлення туристичних віз.

Раніше Медведєв назвав ворогами суспільства і зрадниками росіян, які виїхали з країни та підтримали Україну. Також він закликав не пускати їх назад до Росії "до кінця їхніх днів".

Він додав, що пускати таких росіян назад в країну можна тільки після публічного каяття і "помилування".

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