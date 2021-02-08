Випустити відео музикантам допоміг виховний відділ колонії.

У Росії ув'язнені тагільської колонії ІК-12 записали реп про переваги вакцини «Спутник V». Виконавці закликають слухачів вакцинуватися.

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Про це повідомляє TJournal з посиланням на прес-службу ГУФСВП по Свердловській області.

Зазначається, що відео записано «творчою групою» засуджених і має, за задумом авторів, «мотивувати» пройти вакцинацію від коронавірусу. Слова і музика написані ув'язненими самостійно, випустити відео їм допоміг виховний відділ.

У треку співається про швидке поширення COVID-19 по світу, а також про те, що російські вчені знайшли «порятунок» від пандемії.

Російська вакцина від коронавірусу

11 серпня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу Sputnik V. за його словами, одна з його дочок зробила собі щеплення.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують, що вона безпечна і ефективна від COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

У МОЗ України неодноразово заявляли, що ця вакцина не пройшла третю фазу клінічних досліджень, а тому не може використовуватися в Україні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що Росія нав'язує Україні "гібридну" дискусію про закупівлю своєї вакцини від коронавірусу Sputnik V.

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Автор: УНІАН