Окупант заявив, що більше не воюватиме, але влаштуватися на роботу не може.

Друг і близький соратник терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна Михайло Полинков, дезертував з армії та заявив, що його контракт закінчено.

Як розповів Полинков у відеозверненні, командир вирішив перевести його в іншу частину, але йому це не сподобалося. Тому окупант він просто виїхав з фронту додому та написав рапорт про звільнення. Прогнозовано, Полинкова не звільнили, але він сам оголосив свій контракт закінченим.

Втім, у тилу до Полинков не може знайти роботу, адже офіційно вважається військовослужбовцем. Соратник Гіркіна скаржиться, що йому нема на що жити, тож просить скидати йому пожертвування на карту.

Куди зник сам Гіркін?

21 липня 2023 року Міщанський суд Москви відправив Ігоря Гіркіна в СІЗО на два місяці. Через місяць бойовик Гіркін почав скаржитися на проблеми зі здоров'ям.

12 вересня російський суд продовжив арешт колишнього Гіркіна і залишив його в СІЗО на наступні три місяці.

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