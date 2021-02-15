У спробах відірватися від ДПС школяр кілька разів проїхав на червоне світло світлофора і виїжджав на зустрічну смугу.

У Череповці Вологодської області (Росія) 13-річний підліток напився з другом і на автомобілі матері влаштував перегони в місті.

Відео погоні за неповнолітнім викрадачем опубліковано на сайті регіонального управління МВС.

На кадрах видно, як автомобіль проїжджає повз співробітника ДПС і петляє дорогою. У спробах відірватися від ДПС школяр кілька разів проїхав на червоне світло світлофора і виїжджав на зустрічну смугу. Через 1,5-2 кілометри водій зупинився, врізавшись у замет. Тест показав дозу алкоголю у водія в 0,32 проміле.

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За словами підлітків, вони грали вдома у перегони на приставці і вирішили покататися на автомобілі по-справжньому. Мати одного зі школярів в цей момент перебувала у відрядженні, тому вони взяли її машину.

Відносно батьків школярів складено кілька адміністративних протоколів. Автомобіль, на якому друзі покаталися по місту, відправили на штраф-стоянку.

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Автор: УНІАН