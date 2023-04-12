Росіяни придумали нову історію про "біологічну зброю".

В Росії зганьбилися, видавши новий фейк про Україну. Депутат Держдуми РФ Ірина Ярова заявила про нібито застосування "купюр, заражених азіатським туберкульозом" в Луганській області.

Як повідомляє група "Інформаційний спротив", російська депутатка каже, що цією "біологічною зброєю" була атакована одна зі шкіл окупованого Луганська. При цьому, логіки в її заяві немає.

"Ярова з Держдуми заявила ,що "українські нацисти" розкидали заражені азіатським (!) туберкульозом купюри в школі в Луганську. Ще раз – у Луганську, який вже 9 років перебуває під російською окупацією. Азіатський туберкульоз, якого не існує в природі", – наголосили в групі.

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Фейки Росії про Україну

Російська влада і пропагандисти наполегливо продовжують придумувати фейки про Україну. Раніше постпред Росії при ООН Василь Небензя розповідав на засіданні Радбезу ООН про дрони, які повинні були переносити заражених інфекціями комарів.

Крім того, РФ намагається перешкоджати наданню Україні західної допомоги. Був запущений фейк про нібито перепродаж гуманітарної допомоги і амуніції для військових.

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