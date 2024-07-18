У 2015 році Махнєв у мережі хвалився нагородами з рук українського вченого Михайла Згуровського та другого президента України Леоніда Кучми.

Дрони для армії РФ розробляє фізик-ядерник родом з України Олександр Махнєв. Він є випускником Київського політехнічного інституту, а зараз працює головним конструктором у "КБ Стратим".

Махнєв наразі він працює над одним із проєктів Європейської організації з ядерних досліджень (ЦЕРН) у складі команди з Росії, пише проєкт "Важные истории".

Олександр Махнєв жив у Луганську щонайменше до 2014 року, а потім перебрався до Києва. У 2015 році він вступив в КПІ на програму "Радіоелектронні апарати". У 2015 році Махнєв у мережі хвалився нагородами з рук українського вченого Михайла Згуровського та другого президента України Леоніда Кучми.

Відео дня

Згодом він продовжив навчання в магістратурі Московського фізико-технічного інституту (МФТІ). Після цього Махнєв почав працювати в Інституті ядерних досліджень у Троїцьку під керівництвом Федора Губера. Останній брав участь у низці міжнародних експериментів на об'єктах ЦЕРН у Швейцарії та на прискорювачі частинок під Дармштадтом.

У квітні 2022 року Махнєв вперше став співавтором статті у складі російської команди на женевському експерименті ЦЕРН. Через кілька місяців він приєднався до "КБ Стратим".

"Судячи з повідомлень Махнєва в одному з чатів любителів безпілотників, перші прототипи БПЛА інженери бюро підготували вже до листопада 2022 року. Але до серійного виробництва "Стратим" приступив навесні 2023 року", - пишуть журналісти.

Інші українці-зрадники

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ опублікували список з 12 інструкторів російської армії які тренують мобілізованих. Перелік з персональними даними 151 "спеціаліста" надіслало анонімне джерело, яке раніше поділилося з журналістами листуваннями Дмитра Рогозіна.

Зазначається, що у переліку цих інструкторів виявили кількох зрадників України.

Вас також можуть зацікавити новини: