П'яний чоловік увірвався в ефір і представився "алкоголіком з Єльця".

Учасники Липецького православного товариства "тверезіння" 12 вересня влаштували акцію-флешмоб "Я за тверезість", але на неї прийшов місцевий алкоголік і зіпсував всю ідею.

Відео курйозного інциденту опублікував місцевий сайт Gorod.48.ru.

На записі видно, як учасники акції з плакатом "Я за тверезість" ходять вулицею і співають оптимістичні пісні, але в ефір несподівано вривається п'яний чоловік, який представляється "алкоголіком з Єльця".

Акція, яку провели в Тербунах і Єльці, була присвячена Всеросійському дню тверезості.

За словами організаторів, мета акції-привернення уваги місцевих жителів до проблем пияцтва та алкоголізму серед населення. Під час бесіди з перехожими учасники розповідали про Всеросійський день тверезості і роздавали буклети про перевагу тверезого способу життя.

Читайте такожП'яний росіянин прокинувся біля будинку з туалетним папером й варенням (відео)Нагадаємо, в російському місті Жовтневому в Башкортостані "розумний" домофон вночі відмовлявся пускати в будинок п'яного мешканця.

На записі видно, як чоловік підходить до дверей і буквально веде діалог з жіночим голосом з домофона.

"Діалог з бездушною машиною ніяк не клеївся, попри те що дядько старанно виконував всі накази жінки-робота. Через кілька хвилин "позування" для фото і з'ясування номера квартири чоловік все-таки вийшов з себе і обматюкав передові технології... І саме в цей момент двері вийшло відкрити", - говорилося в підписі до відео.

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Автор: Віолетта Орлова