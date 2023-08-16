Росія не змогла мобілізувати свій оборонно-промисловий комплекс для належної підтримки військових зусиль в Україні, хоча продовжує хизуватися "здобутками" в цій сфері.

14-20 серпня в Москві проводять форум "Армія-2023". Як констатують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль використовує захід для зміцнення двосторонніх відносин з іншими державами та з метою продемонструвати себе як надійного та технологічно розвиненого партнера.

Зокрема, вище керівництво РФ проводило зустрічі з офіційними особами М’янми, Пакистану, Камбоджі, Лаосу, Бангладеш і Джибуті, презентувало кілька іранських безпілотників та розповідало про інтеграцію штучного інтелекту у російську зброю та системи управління.

Також російська влада хизувала здобутками свого оборонно-промислового комплексу, у доцільності чого аналітики засумнівалися.

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"15 серпня на Московській конференції з міжнародної безпеки [міністр оборони РФ Сергій] Шойгу заявив, що російська оборонно-промислова база (ОПБ) протягом певного часу виробляла різну зброю, танки, бронетехніку та безпілотники, і стверджував, що можливості російського та радянського обладнання перевершують можливості західного обладнання. Шойгу стверджував, що санкції Заходу проти Росії допомогли збільшити вітчизняне виробництво військової техніки за рахунок імпортозаміщення на підприємствах ОПБ, що є частиною давнього (і неточного) наративу Кремля, використовуваного з 2014 року, що міжнародні санкції зміцнюють Росію. Шойгу стверджував, що, навпаки, українські ресурси та західні військові арсенали майже повністю вичерпані. Проте, за оцінкою ISW, Росія не змогла мобілізувати свою ОПБ для належної підтримки військових зусиль", – йдеться в звіті.

На заході диктатор Володимир Путін і очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу також в дусі російської пропаганди звинувачували країни Заходу у створенні нестабільності в Україні та інших країнах.

"Президент Росії Володимир Путін 15 серпня на московській конференції з міжнародної безпеки повторив необґрунтовані заяви про те, що Захід відповідальний за "розпалювання конфлікту" в Україні, … у створенні нестабільності в Африці, Латинській Америці, та Азії", – зазначають аналітики.

Заяви Шойгу на московському форумі - це треба знати

Під час х свого виступу на XI Московської конференції з міжнародної безпеки міністр оборони РФ Сергій Шойгу зганьбився, назвавши новою метою путінської "СВО" в Україні звільнення російських військовослужбовців з українського полону.

Він також неодноразово збрехав, розповідаючи про застосування касетних боєприпасів російською армією.

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