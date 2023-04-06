Пильність спецагентів РФ зацікавили громадяни Омської області, які залишали Росію в пік мобілізації.

Агентура РФ розкрила свою "пастку" для росіян, які наївно сподівалися уникнути бесід з правоохоронцями з приводу повернення до Росії після втечі від мобілізації за кордон.

Стало відомо, що "на килим" активно зазивають жителів Омської області. Про особистий випадок спілкування зі спецагентами розповів один зі співрозмовників "Важливих історій".

Він заявив, що його запросили поспілкуватися під виглядом "опитування": ФСБ хотіла отримати пояснення, з якою метою росіянин раніше виїжджав за межі РФ.

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"Діалог був приблизно наступний: Добрий день, чи не могли б ви підійти до нас завтра за адресою, нам потрібно вас опитати, чому ви нещодавно виїжджали за кордон", - вказав він.

Як зізнався сам співрозмовник, він залишав країну якраз у вересні після оголошення про мобілізацію, повернувся місяць тому у зв'язку із закінченням візи.

Аналогічну увагу ФСБ привернули до себе й інші жителі Омської області. Вони також розповіли, що отримували тривожні виклики телефоном.

Коли журналісти спробували перевірити їхні історії, зробивши зворотний виклик за номером, натрапили на "ввічливого" агента спецслужби. Він продовжив вмовляти з'явиться до ФСБ на "звичайний" допит: "Я все пояснив: будівля ФСБ, центральний вхід. Я покажу посвідчення. Просто потрібно опитати. Звичайне опитування. Навіть не допит. Поговоримо, протокол опитування складемо, спокійно підете додому. Наша робота така", - відповіли їм телефоном.

Пізніше ЗМІ вдалося підтвердити через базу даних, що вони дійсно спілкувалися з працівником місцевого управління ФСБ.

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Росіяни втекли від мобілізації за кордон

Нагадаємо, що 21 вересня 2022 року через невдачі армії РФ в Україні російський диктатор Володимир Путін виніс росіянам вирок - цього дня він підписав указ про часткову мобілізацію в Росії. Після цього повістки в армію стали отримувати всі підряд, а не тільки солдати в запасі, як намагалися запевнити в Міноборони РФ.

На цій "хвилі" та частина громадян, у якої вистачило на це грошей, поспіхом втекла за кордон. В основному, вони прямували до Туреччини, Грузії та Ізраїлю - країни, які вважають для себе більш "дружніми".

Нещодавно влада Грузії заявила, що втомилася від напливу громадян РФ - втікачі від мобілізації складають вже близько 8% населення країни.

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