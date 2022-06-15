Роман Цимбалюк зазначив, що таким чином російські силовики створюють видимість ефективної роботи на території України.

Співробітники Федеральної Служби безпеки Російської Федерації зайнялися пошуком "зрадників" у лавах армії РФ. Затримують багатьох з тих, у кого українське коріння.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Facebook.

За його словами, таким чином у ФСБ РФ вирішили показати "ефективну" роботу на території України

"Зрадниками призначаються учасники "спеціальної військової операції", у яких є українське коріння. Їх звинувачують у співпраці з ЗС України та затримують під час перебування в польових таборах. Подальша доля даних військовослужбовців невідома, а родичам повідомляється, що вони пропали безвісти в ході ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, з початку повномасштабної війни Росії проти України військове командування РФ під різними приводами приховує втрати своєї армії. Так, ЗМІ заборонили публікувати матеріали, які стосуються катастрофічних втрат російської армії в Україні.

Крім того, командування Росії приховує кількість загиблих на крейсері "Москва", який затонув 13 квітня після попадання в нього ракет "Нептун".

За їхньою версією, на крейсері спалахнула пожежа, через що здетонували боєприпаси й крейсер затонув. Вперше про загиблих заговорили 22 квітня, повідомивши про одну жертву і 27 зниклих безвісти. При цьому стверджувалося, що 396 моряків врятували, а офіцери продовжать служити на Чорноморському флоті. Пізніше з'явилося відео з нібито врятованими моряками, але не всі батьки загиблих російських моряків повірили в офіційну версію.

За різними оцінками, чисельність екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб, у тому числі матроси строкової служби. Російська влада офіційно вважає загиблих "зниклими безвісти" і вимагає від батьків підписати документи про те, що корабель затонув в результаті "катастрофи", а не в результаті військових дій.

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