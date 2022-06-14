Жінці відмовили в уточненні, звідки у сина-військового з'явилися "різані рани на голові та шиї".

У Росії Ольга Сафонова - мати 19-річного військового-контрактника Сергія Єгорова з Георгіївська (Ставропольський край), який загинув в Україні, поховала понівеченого сина без експертизи. Жінці заявили, що хлопець просто напився солярки і помер, не уточнюючи, звідки у нього з'явилися "різані рани на голові і шиї".

Як пише "Блокнот Ставрополь", Сафонова написала скаргу до військової прокуратури РФ, але в там відмовчуються.

Так, солдата Єгоров потрапив на строкову службу в російську армію у травні 2021 року. У жовтні - підписав контракт, а уже 24 лютого 2022 року його відправили на війну в Україну.

Матір окупанта каже, що сину вдавалося періодично телефонувати їй. Розказував про умови, в яких він "виживав разом із товаришами по службі".

"Я плакала і просила, щоб він розірвав контракт і повернувся додому. Вони склали зброю і приїхали. Солдати роти написали пояснювальну й повернулися додому 22 квітня. Сергій пробув удома два дні. Обіцяв, що більше не поїде туди. Майор Антон Мурашко говорив їм, що воно і зрадники Батьківщини, і таке інше. Потім підключилася військова прокуратура. Син дзвонить і каже: "Мамо, завтра о 8 ранку знову в Україну. Берці отримуємо і їдемо". Як так вийшло, я не розумію. Наче залякали", – розказала жінка.

За її словами, сина знову відправили на передову - до Каховки Херсонської області, але "перший час усе було нормально", спілкувалися через відеозв'язок. Останній раз спілкувалися 12 травня, а вже 13 травня із Сафоновою зв'язалася дівчина сина, сказавши, що його не стало.

"Командир пояснив, що він випив солярку, коли був на ремонті в роті. Начебто через трубочку, щоб переливати. Два ковточки: упав і помер одразу. Я не розуміла, що мені говорили. Сергія привезли, коли вже 9 днів йому було – 20 травня", – розповіла росіянка.

Похоронку матері вручили до видачі тіла сина, але офіційної інформації про те, що трапилося, ніхто не надав. Пообіцяли провести військову експертизу, але не зробили.

"Вже місяць, як поховала сина, і не знаю причину його смерті. У нього голова була зашита, шия перерізана. Я не зрозумію, що трапилося і не знаю, про що думати. Ніби не хочуть про це говорити", – бідкається Сафронова.

Зазначимо, що рідні російських солдат діляться між собою "жахливими" новинами. Діалог мами з сином-військовим армії РФ оприлюднили у Головного управління розвідки Міністерства оборони. Телефоном мати застерігає свого сина від небезпеки, ділиться переживаннями, тому що від когось почула про втрати росіян на донецькому напрямку. За її словами, "20% живих залишилось і повно зниклих безвісти". Також мама розповіла сину новину, почуту від знайомої, про те, що російські офіцери самі здають своїх солдат.

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