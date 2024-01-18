Колишнього ватажка "ДНР", воєнного злочинця Ігоря Стрєлкова-Гіркіна залишили під вартою ще на пів року. Сторона обвинувачення визначилася з позицією щодо терміну ув'язнення для бойовика.
Як повідомляє пропагандистський ТАСС, Московський міський суд продовжив на шість місяців арешт Гіркіна.
Натомість адвокат терориста Олександр Молохов заявив, що прокурор просить призначити 4 роки та 11 місяців років позбавлення волі Гіркіну, звинуваченому у закликах до екстремістської діяльності.
Арешт Гіркіна
21 липня 2023 року Ігор Гіркін-Стрєлков потрапив до російського СІЗО. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності в Інтернеті. Максимальне покарання, яке загрожує військовому злочинцю, п'ять років позбавлення волі.
Нещодавно Гіркін-Стрєлков заявив, що боїться, що його чекає доля ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Злочинець розповів, що очікує обвинувального вироку, але ще більше побоюється, що його вб'ють.