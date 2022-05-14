Напередодні Росія пригрозила Фінляндії та Швеції військовим вторгненням, якщо країни стануть членом НАТО

Одіозний глава Роскосмосу Дмитро Рогозін висловив "дотепний" жарт про "ядерний" удар по країнах НАТО.

Про це йдеться в Telegram Рогозина.

Спершу глава Роскосмосу процитував заступника голови МЗС РФ Олександра Грушка про те, що у Росії "немає ворожих намірів щодо ставлення до Фінляндії та Швеції".

"У "Сармата" щодо країн НАТО теж немає упередженого ставлення і ворожих намірів. Просто робота така", - прокоментував Рогозін.

Напередодні заступник голови РФ при ООН Михайло Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції військовим вторгненням, якщо країни стануть членом НАТО.

Як писав УНІАН, перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов допустив застосування Росією ядерної зброї "у разі реальної загрози існуванню країни".

Хоча Росія постійно загрожує ядерною зброєю, ознак підготовки до застосування такої зброї західні країни, а також США, не бачать.

Держдеп США дав чіткий сигнал, що за застосування ядерної зброї Росії доведеться відповідати.

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