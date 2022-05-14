Одіозний глава Роскосмосу Дмитро Рогозін висловив "дотепний" жарт про "ядерний" удар по країнах НАТО.
Про це йдеться в Telegram Рогозина.
Спершу глава Роскосмосу процитував заступника голови МЗС РФ Олександра Грушка про те, що у Росії "немає ворожих намірів щодо ставлення до Фінляндії та Швеції".
"У "Сармата" щодо країн НАТО теж немає упередженого ставлення і ворожих намірів. Просто робота така", - прокоментував Рогозін.
Напередодні заступник голови РФ при ООН Михайло Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції військовим вторгненням, якщо країни стануть членом НАТО.
Як писав УНІАН, перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов допустив застосування Росією ядерної зброї "у разі реальної загрози існуванню країни".
Хоча Росія постійно загрожує ядерною зброєю, ознак підготовки до застосування такої зброї західні країни, а також США, не бачать.
Держдеп США дав чіткий сигнал, що за застосування ядерної зброї Росії доведеться відповідати.