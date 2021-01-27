В академії вирішили припинити співпрацю з викладачем.

Професор Російської академії народного господарства і Державної служби (РАНГіДС) при президентові РФ Володимир Матвєєв напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту спровокував гучний скандал, порадивши викладачам донести до дітей, що «Голокосту не було».

Читайте такожРосіянка, яка отримала удар в живіт від ОМОНівця, заявила про тиск та потрапила до лікарніЯк пише «Сноб», доктор технічних наук і полковник у відставці Матвєєв провів вебінар, на якому показав слайд під назвою «Геноцид євреїв в період 1938-1945 рр. був. Голокосту не було!» і назвав «міфом» знищення шести мільйонів євреїв.

«Для того, щоб спалити (тіло), необхідна піч з примусовим нагнітанням кисню. Таких печей у Німеччині виявлено не було. Тому це ще один, на жаль, міф. Газових камер по знищенню людей виявлено не було..., а цей газ використовувався для дезінфекції... Неможливо було пропустити через всі концентраційні табори шість мільйонів жертв. Тому ця цифра - шість мільйонів - є не що інше, як вигадка... Ми як представники освіти повинні нести в маси правду. Висновок: Голокосту в тому обсязі просто не було», - заявив професор.

Скандальна заява про Голокост: реакція

Як пише Кommersant.ru, Північно-західний інститут управління академії ухвалив рішення припинити співпрацю з Матвєєвим:

«Опубліковані висловлювання абсолютно неприпустимі ні з наукової, ні з загальнолюдської точки зору. Для інституту, як і для всіх нас, жителів міста, заперечення Голокосту і жертв нацизму звучить особливо блюзнірсько в дні повного звільнення Ленінграда від фашистської блокади. Керівництво Інституту вважає неприйнятним продовження Матвєєвим викладацької діяльності».

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Автор: Катерина Шварц