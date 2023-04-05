Над будівлею піднявся стовп густого диму.

Увечері 5 квітня загорілася будівля Міноборони РФ в центрі Москви, повідомляє російський Telegram-канал "112".

Пожежа почалася в будинку Апраксіних на вулиці Знам'янка. Джерело загоряння знаходиться в кабінеті на третьому поверсі, пишуть російські ЗМІ. На місці працюють екстрені служби.

На опублікованих журналістами відео видно, як над будівлею піднімається стовп густого диму.

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Більше ніяких подробиць станом на 20:00 5 квітня.

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Пожежі в Росії - останні епічні випадки

16 березня сталась пожежа у будівлі ФСБ у Ростовській області. Повідомлялося про детонацію складу з боєприпасами і займання палива у баках на території спецслужби.

При цьому стверджувалось, что вогонь спалахнув через "коротке замикання", однак згодом російські ЗМІ визнали, що причиною масштабної пожежі став розбір силовиками українського дрона - пристрій вибухнув і спричинив подальше займання складів.

Також у Росії неодноразово спалахували з невідомих причин нафтобази.

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