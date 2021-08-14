49-річна жінка вирішила перешкодити відносинам свого 25-річного спадкоємця.

В Росія жінці не подобалася потенційна невістка, тому вона вирішила вплинути на вибір свого сина. Однак 25-річний чоловік відмовився слухати свою матір, через що вона інсценувала його викрадення. Відносини з майбутньою свекрухою у 20-річної студентки не склалися майже відразу.

Про це дівчина, хлопця якої викрала його ж мати, розповіла російському виданню 78.ru.

Інцидент стався в Петербурзі. Рано вранці у квартиру, де 25-річний росіянин живе разом зі своєю 20-річною дівчиною, увірвалася його 49-річна мати. Жінка була в супроводі кількох чоловіків, які почали зв'язувати руки її сина мотузками.

Дівчина сторопіла від дій майбутньої свекрухи та її супроводжуючих, тому спробувала втихомирити їх перцевим балончиком. Однак це не допомогло. Чоловіки силою вивели сина росіянки з квартири та посадили його в машину.

Читайте такожУ Росії звільнили посадовця, який платив податки за громадянМати росіянина заявила, що відвозить свого сина на забір крові для аналізу на наркотики. Жінка вважала, що її спадкоємець щось вживає, а потенційна невістка цьому нібито сприяє. Однак чоловік додому не повернувся, його дівчина звернулася в поліцію.

Через кілька годин стало відомо, що викраденого чоловіка відвезли до Підмосков'я. Там його знайшли поліцейські. Він підтвердив, що його викрали. У машині разом з ним перебували ще троє чоловіків і невідома жінка. Матір росіянина також затримали, вона в цей момент перебувала у себе вдома.

За даними ЗМІ, жінці не подобалася потенційна невістка. Однак навіщо вона викрала свого ж сина і куди його вивозили на авто - залишається загадкою. Поліція вже порушила кримінальну справу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіянка порізала ножем дворічного сина, думаючи, що в нього вселилися біси.

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Автор: Поліна Кузенко