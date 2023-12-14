Російські канали заявляють, що ресурс атакують.

Офіційний сайт Кремля "ліг". У Росії заявляють, що ресурс нібито став жертвою атаки.

Як повідомляє "База", офіційний сайт російського диктатора kremlin.ru працює, але зі значними перебоями. Він погано вантажить чи відкривається через один раз.

Найбільші проблеми при відкритті сайту з персонального комп'ютера. Зі смартфонів нібито вантажить краще.

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"За попередніми даними, сайт президента зазнав атаки", - пише "База".

Нагадаємо, що за кілька хвилин розпочнеться так звана "пряма лінія" Путіна, на якій він відповідатиме на запитання росіян. Отже хакери атакували сайт Кремля напередодні цієї події.

Що передувало

12 грудня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на мобільного оператора "Київстар". За однією з версій, за хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

Пізніше президент компанії "Київстар" Олександр Комаров заявив, що "Київстар" планує відновлення деяких сервісів у другій половині дня.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун розповів, що вартість хакерської атаки на "Київстар" може сягати мільйонів доларів.

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