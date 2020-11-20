Разом з Кадировим на стінах з'явилися зображення Шейха Мансура, Бейбулата Таймієва та Байсангура Беноєвського.

У Чечні за дорученням Рамзана Кадирова зображення супергероїв Marvel в дитячому ігровому центрі замінили на Ахмата Кадирова та чеченців, які воювали з Російською імперією.

Читайте такожКадиров призначив 21-річну доньку заступником міністра культури ЧечніЯк передає «Сноб», разом з Кадировим на стінах з'явилися зображення першого імама Північного Кавказу Шейха Мансура, а також військових діячів Бейбулата Таймієва і Байсангура Беноєвського, які воювали з Російською імперією.

Кадиров vs супергерої Marvel: передісторія

Раніше на стінах були намальовані персонажі всесвіту Marvel – Залізна Людина, Тор та Капітан Америка.

Кадиров, перевіряючи комплекс на готовність до здачі, доручив місцевим чиновникам прибрати ці зображення:

«Розмістіть фотографії наших справжніх героїв. У нас в історії релігії та народу є багато реальних героїв, з яких можна та потрібно брати приклад, а то думають, що тільки ці герої існують».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН