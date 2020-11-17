Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров доручив прибрати зі стін дитячого ігрового центру в місті Курчалой зображення персонажів коміксів Marvel і замінити їх чеченськими героями.
Читайте такожКадиров заявив, що Навальний може звинувачувати в отруєні йогоВідеозапис опублікований на його сторінці у ВКонтакте.
Так, стіни в одній з будівель оформили малюнками з героями всесвіту Marvel - Капітаном Америкою, Тором, Залізною людиною. Кадиров назвав їх "фантазіями" і зажадав прибрати.
"Це ж фантазія, а у нас є справжні герої — в історії нашої релігії і чеченського народу. Треба прибрати цих і намалювати наших, історично справжніх", - передає слова Кадирова Lenta.ru.
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