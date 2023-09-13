Їх перевозив Іл-76МД.

Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль перевезла до Росії своїх поні. Про це повідомляють в управлінні ветеринарії Ленінградської області.

Згідно з повідомленням, Кнайсль разом з собою привезла двох поні. Коней перевірили і поставили на карантин. Раніше в "Кінному клубі Ткаченко Олени" заявили, що зустрічали з аеропорту Пулково тварин, які перетнули шість кордонів на шляху до Росії.

У мережі звернули увагу на пост російського провоєнного пабліку "Fighterbomber" від 7 вересня. У ньому говорилося, що коней перевозили на військовому літаку РФ.

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"Авіатори, які зараз під навантаження в Артеку стоять. Там замість геройського загону вам хочуть поні завантажити. Якщо прям країні сьогодні ну дуже потрібні поні, то летіть, звичайно, з поні", - написав автор каналу.

9 вересня він написав, що це були поні "чиї треба, важливі і секретні". "Віайпі поні, так би мовити. Але ніхто не хоче зізнаватися чиї, щоб ці ваші "громадські резонанси" не дискредитували шанованих людей зайвий раз. Тому, природно, відлетіли окремим бортом два об *ссаних поні, а не служиві людці", - йдеться в повідомленні.

За даними The Insider, поні доставив важкий військово-транспортний літак Іл-76МД з бортовим номером RF-76762, що належить 224 льотному загону Міністерства оборони РФ.

Переїзд Карін Кнайсль до Росії: що відомо

Колишня глава Міністерства закордонних справ Австрії має тісні зв'язки з Путіним, він був запрошений на її весілля в 2018 році.

Під час повномасштабної війни РФ проти України Кнайсль приїжджала в Росію, а в кінці літа з'ясувалося, що вона і зовсім переїхала в село Петрушово Рязанської області.

Днями вона оголосила, що переїжджає до Санкт-Петербурга, щоб займатися діяльністю Центру G. O. R. K. I. (the Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues).

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