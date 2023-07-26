Жан-П'єр нібито не хоче розмовляти про Африку, заявив представник Держдуми.

Віце-спікер Державної Думи РФ Петро Толстой вигадав біографію прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

В ефірі пропагандистського шоу він заявив, що Жан-П'єр приїхала до Сполучених Штатів Америки з Африки, а тепер нібито не хоче про неї говорити. Відомо, що жінка народилася на заморській території Франції, в Фор-де-Франс. Вона ніколи не жила в Африці.

"Вона з Африки. Приїхала в Америку. Розгубилася. Стала тим ким стала. І тепер змушена відповідати на питання. А що, вона не африканка, секундочку? Що ви на мене так дивитеся? Ви чого, не бачите? Вона маскувалася? Ні! Тому їй не хочеться про Африку розмовляти? Їй по фігу Африка! Вона вже виїхала з Африки!" - заявив Толстой.

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Російська пропаганда

Раніше один з російських "експертів" в ефірі федерального каналу заявив, що Польща нібито готується до війни з Німеччиною.

Російський пропагандист Володимир Соловйов неодноразово закликав бити ядерною зброєю по країнах-членам НАТО. Під час одного з ефірів він сказав, що Росія повинна "довбанути" по Лондону і Парижу, а також "стерти з лиця землі" німецькі міста.

Наприкінці червня російський генерал Андрій Картаполов заявив, що російський удар по Краматорську, в результаті якого було вбито 12 людей, радує його "військове серце".

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