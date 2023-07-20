Держдума хоче підвищити штрафи, в тому числі, за неявку до військкомату.

У Держдумі РФ запропонували внести поправки до Кодексу адміністративних порушень, пов'язаних з мобілізацією і військовим обліком. Російська влада хоче підвищити вже наявні штрафи.

У разі ухвалення правок громадян РФ за неявку до військкомату без поважної причини пропонують штрафувати від 40 до 50 тисяч рублів. Зараз - від 500 до 3 тисячі рублів.

Штраф від 10 тисяч до 20 тисяч рублів буде загрожувати росіянам у разі, якщо ті вчасно не повідомлять про зміну сімейного стану, освіти, місця роботи або відомостей про виїзд.

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За ухилення громадянина від медичного огляду або обстеження за направленням комісії - штраф у розмірі від 15 до 25 тисяч рублів (зараз від 500 до 3 тис.рублів).

Мобілізація в Росії і контрнаступ ЗСУ - головне

Оголошена Путіним ще у вересні 2022 року часткова мобілізація у Росії почала давати результати, погоджуються західні експерти. Перш за все, насильницька мобілізація дозволила російському військовому командуванню закидати українські позиції "м'ясом" і влаштовувати відволікаючі безуспішні штурми.

У березні 2023 року ЗМІ писали про плани Кремля зібрати до 400 тисяч мобілізованих.

Відомо, що до лав мобілізованих свого часу набрали російських зеків. Тепер їхні загони, так звані "Шторм Z", кидають без будь-якої підтримки і зброї на ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 240 010 окупантів. Але Кремль навряд чи зупинять втрати, впевнені експерти. Попри сотні тисяч убитих солдатів РФ продовжує знущальні спроби наступати на низці напрямків, в тому числі намагається будь-якими силами утримати Бахмут на тлі загрози оточення українськими захисниками.

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