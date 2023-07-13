Він закликав знищити і Німеччину за надання танків українській армії.

Російський пропагандист Володимир Соловйов знову вибухнув погрозами в бік Великої Британії, Франції та Німеччини.

В ефірі свого пропагандистського шоу він закликав бити ракетами по Парижу у відповідь на постачання Україні крилатих ракет Scalp. "Ракети, які можуть невідомо скільки летіти - чи то 300, чи то 500... Періодично можуть летіти і до Москви. А по Парижу не хочемо довбанути?" - заявив він.

Соловйов заявив, що у відповідь на кожен "подарунок", який летить на територію Російської Федерації, потрібно запускати ракети по столиці країни, яка надала Україні ракети.

"Летить британська ракета - тут же шарахнути по Лондону у відповідь. Французьку запустили? По Парижу захреначити, щоб знали сволочі. Про Німеччину взагалі не треба говорити - стерти з лиця землі нацистські міста. Народ пошкодувати, народ не винен. А ось всю цю сволоту - Пісторісуса, Бербок, Шольца. Зараз вони нові танки Leopard збираються видати... Закатати вас в асфальт доведеться один раз", - заявив він.

Ракети для України: останні новини

Нагадаємо, що в травні Міністерство оборони Великої Британії оголосило про передачу ЗСУ далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

Після цього країна неодноразово відзначала, що це озброєння використовується досить ефективно у війні з Росією.

На саміті НАТО у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що вони передадуть Україні ракети великого радіусу дії. Йдеться про крилаті ракети SCALP.

У Кремлі назвали рішення Франції помилковим і пригрозили наслідками для України.

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