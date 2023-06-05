Вінівітін нібито зізнався в обстрілі автомобіля з найманцями "Вагнера" під час їхньої втечі з Бахмута.

Ватажок бойовиків ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відповів на пропозицію російських добровольців з легіону "Свобода" Росії обміняти захопленого напередодні окупантами підполковника 72-ї бригади Романа Вінівітіна, який нібито розстріляв "вагнерівців" під час їхньої втечі з Бахмута.

У коментарі своїй прес-службі Пригожин заявив, що Вінівітіна не було узято в полон, а було затримано і передано правоохоронцям. Понад те, нікого з росіян "вагнерівці", за словами ватажка ПВК, "віддавати не готові".

"З приводу обміну. Підполковника 72-ї бригади не було узято в полон. Він був затриманий і переданий для проведення слідчих дій. Ну і відповідно, нікого з росіян в обмін на росіян ми віддавати не готові", - сказав Пригожин.

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Разом з тим, він додав, що ініціюватиме обмін полоненими з українською стороною: "Хочу звернути увагу, що за українською стороною є невеликий боржок за кількістю обмінних полонених, тому спробуємо нагадати про нього".

Обмін полоненими - що відомо про ситуацію

Напередодні добровольці з легіону "Свобода" Росії запропонували Пригожину обміняти кількох окупантів, захоплених під час "рейдів" у прикордонні російські регіони, на командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Вінівітіна. Останній нібито зізнався в обстрілі автомобіля з найманцями "Вагнера" під час їхньої втечі з Бахмута.

Водночас у "Російському добровольчому корпусі" зазначили, що всіх полонених військовослужбовців ЗС РФ передали українській стороні для обміну з Росією "за офіційною процедурою".

Партизани захопили полонених, серед яких нібито можуть бути поранені, під час боїв у Новій Таволжанці (Бєлгородська область РФ) і спочатку пропонували їхнє повернення в обмін на зустріч з бєлгородським гауляйтером В'ячеславом Гладковим. Той, попри обіцянки, на місце зустрічі - у місцеву церкву - не з'явився.

Пізніше Пригожин повідомив, що готовий приїхати на обмін особисто, якщо туди прибуде президент України Володимир Зеленський.

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