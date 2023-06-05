Між партизанами виник "конфлікт". Легіон "Свобода Росії" покликав засновника ПВК "Вагнер" на торги полоненими ЗС РФ. Зі свого боку РДК зазначив, що передав полонених Україні.

Бійці Легіону "Свобода Росії" запропонували засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину обмінятися полоненими ЗС РФ після того, як губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков не приїхав "за своїми пацанами".

Відповідне відеозвернення партизани опублікували в Telegram. Вони звинуватили Гладкова в боягузтві та відзначили, що готові співпрацювати в питанні обміну з Пригожиним.

"Ми звертаємося до вас, так як вся провладна еліта в особі кавалера ордена Мужності Гладкова, боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей в полоні, поки їх же війська накривали артилерією мирні міста", - говорить боєць з позивним "Цезар".

Партизани запропонували "чесний обмін" кількох бійців ЗС РФ на командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Вінівітіна, якого, за даними Легіону, раніше захопили в полон "вагнерівці".

"Цезар" зазначив, що в полоні партизанів знаходяться десятки російських солдатів і прикордонників, і закликав Пригожина піти на угоду, оскільки "росіяни" не повинні проливати кров "росіян".

"Обмін ми пропонуємо без якихось додаткових умов. Для того, щоб це було гарантією, що "росіяни" не будуть проливати кров "росіян", - вказав він.

Зазначимо, що зі свого боку партизани "Російського добровольчого корпусу" (РДК) заявили, що всіх полонених військовослужбовців ЗС РФ передали українській стороні для обміну з Росією "за офіційною процедурою".

"Якщо представник ЛСР із позивним "Цезар" володіє власними полоненими, він, безумовно, має право вести переговори про їхній обмін", - зазначили там.

Історія невдалого обміну між партизанами та Гладковим

Напередодні партизани Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" (РДК) запросили Гладкова до церкви для короткої розмови, пообіцявши за це віддати двох військовополонених солдатів РФ, яких їм вдалася захопити під час боїв у новій Таволжанці.

У відповідь губернатор Бєлгородської області заявив, що готовий заступитися за "своїх пацанів" та приїхати на обмін, але поставив умову: солдати РФ повинні бути живі. При цьому Гладков обізвав партизан вбивцями і засумнівався, що російські солдати виживуть.

Увечері 4 червня партизани повідомили, що Гладков на зустріч так і не приїхав, згадавши про зацікавленість в обміні з боку Євгена Пригожина. Також вони повідомили, що їх "обмінний фонд" поповнився новими російськими солдатами.

Відзначимо, що в цей день засновник ПВК "Вагнер" повідомив, що готовий приїхати на обмін особисто, якщо туди прибуде президент України Володимир Зеленський.

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