Олег Беркович щепився російською COVID-вакциною.

Міністр культури Нижегородської області Російської Федерації Олег Беркович зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною "Супутник" й нарвався на критику. Причиною обурення стали татуювання на його руці.

Відповідну посаду чиновник оприлюднив у своєму Instagram.

Беркович вирішив похвалитися в соцмережі й показати приклад іншим, тому опублікував фото, на якому йому роблять щеплення.

"Злітав на Байконур, вколов "Супутник", все ближче до космосу", - йдеться в повідомленні.

Саме фото й стало причиною хейту з боку деяких підписників. Багато хто звернув увагу на татуювання на руках чиновника, що викликало обурення. Деякі фоловери нагадали, що у держслужбовців є кодекс етики й вони не мають право самовиражатися через татуювання:

За які заслуги цікаво таких татуйованих беруть в міністри? Ні сорому, ні совісті

А кажуть у муніципальних службовців є кодекс етики, за яким не те, що татуювання не допустимі, але навіть одяг з яскравими принтами носити не можна, а комусь мабуть можна

Ось ця так! І це міністр культури нашої області. Напевно, така культура і буде у нас... Хоча б не афішував! Куди дивиться губернатор?

Водночас багато підписників навпаки похвалили татуювання Берковича та відзначили, що давно пора викинути "совок" з голови.

Як раніше повідомляв УНІАН, в російському Санкт-Петербурзі затримали дівчину, імовірно відображену на фото в трусах на тлі Ісаакіївського собору.

Автор: Анастасія Горбачова