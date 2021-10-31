Слідчі з'ясували, що перед вбивством 23-річний Очур Санчат посперечався з двома дівчатками, які нібито шуміли.

У Росії чоловік на ґрунті конфлікту жорстоко вбив двох дітей жінки, у якої винаймав квартиру.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Дівчаток 9 і 14 років з численними травмами біля житлового будинку в місті Кизил (Республіка Тува) виявили перехожі - молодша померла до приїзду швидкої допомоги, а старша - померла вже в лікарні.

Поліцейські затримали підозрюваного - ним виявився 23-річний раніше судимий Очур Санчат. Він знімав кімнату в квартирі, де дівчатка жили з матір'ю і 9-річною сестрою - її чоловік не чіпав, тому що вона спала.

Читайте також"Звірство після виходу на свободу": у російському селі вбито п'ять осібЇхня мати працювала в кафе по ночам. Вночі проти 31 жовтня у вбивці виник конфлікт з дітьми, які нібито стали шуміти.

"Неадекват розлютився і скинув обох дівчаток з балкона восьмого поверху", - йдеться в повідомленні.

Щодо вбивці порушили кримінальну справу.

"Хід і результати розслідування кримінальної справи, а також організована перевірка прокуратурою Республіки поставлені на особливий контроль", - заявили в прокуратурі Туви.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року в Росії студент жорстоко вбив 14-річну дівчину, яка відмовила йому в поцілунку. Тіло підлітка знайшла мати.

Автор: Станіслав Кожемякін