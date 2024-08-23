Згідно із заявою російської ФСБ, репортери організували зйомки в місті Суджа.

ФСБ РФ порушила кримінальні справи щодо іноземних журналістів, які знімали репортажі в Курській області, в тому числі в місті Суджа.

Зокрема, кримінальні справи порушено стосовно репортера американської телекомпанії CNN і двох українських журналісток, повідомляє Bild. Їх обвинувачують у "незаконному перетині державного кордону".

Згідно із заявою російської ФСБ, репортери організували зйомки в місті Суджа, яке контролюють ЗСУ. Кримінальну справу порушено стосовно кореспондента телеканалу CNN з міжнародної безпеки Ніка Пейтона Волша. Він вів репортаж із Суджі 16 серпня. Примітно, що раніше він працював на британську газету "The Guardian" у Москві.

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Крім того, фігурантками кримінальної справи про незаконний перетин кордону РФ стали українські журналістки Діана Буцко та Олеся Боровик.

У ФСБ додали, що всі троє журналістів найближчим часом будуть "оголошені в міжнародний розшук".

Ситуація в Курській області

ЗСУ з початку військової операції на Курщині взяли під контроль уже понад 90 населених пунктів країни-агресора - понад 1250 кв км території. ЗМІ пишуть, що окупаційні війська отримали від Путіна наказ звільнити Курську область до 1 жовтня.

При цьому, у самій Суджі залишається багато цивільних, серед яких є діти. Оскільки місцева влада втекла, населенню ніхто не допомагає. Це змушені робити військові ЗСУ.

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