При цьому, про початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну місцеві воліють не говорити, мовляв, раніше "просто стріляли", а політика їх не цікавить.

У Курській області РФ, до якої підрозділи ЗСУ увійшли 6 серпня, для надання допомоги місцевому населенню створено військову комендатуру - з жителями міста Суджа спілкувалися журналісти "Радіо Свобода".

Один із них, пенсіонер на ім'я Владислав, розповів, що не виїхав із селища через свого 47-річного сина - інваліда 1-ї групи, який не може пересуватися. Під час спілкування з представником ЗМІ пенсіонер розповів, що українці привезли місцевим жителям "сумський хліб".

"Ми десять днів хліб не бачили", - сказав Владислав.

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Росіянин Сергій розповів, що приїхав у Суджу 8 серпня за дружиною, але виїхати вони вже не змогли, а інша мешканка селища - пенсіонерка Алла Олександрівна - стверджує, що й гадки не мала про початок війни. За її словами, влада кинула жінок, дітей, старих напризволяще. Вона пояснює, що самотня, у неї немає особистого транспорту і виїхати кудись не може. "Я... робила консервацію... Добре, що українці привезли води... Ми без води сиділи цілий тиждень. Ні світла, ні води, ні газу - нічого", - сказала вона.

Як стверджує частина росіян, вони шкодують про війну і "не розуміють", як вона почалася. Зокрема, жінка років 80-ти розповіла журналістам, що раніше місцеві жителі регулярно відвідували українські ринки і магазини - їздили за продуктами. З Курської області в Україну постійно курсував рейсовий автобус. Зі свого боку, за словами пенсіонерки, українці возили продукти в Суджу, якими торгували на місцевому базарі.

"Їздили, спілкувалися, а тепер...", - констатує старенька.

Мешканці Суджі також кажуть, що "їх розміняли", а в них є "почуття власної гідності". Вони запевняють, що в населеному пункті залишається досить багато людей, в тому числы й діти.

При цьому майже всі стверджують: війна з Україною розпочалася 6 серпня 2024 року - з подій, які позначилися безпосередньо на їхньому власному благополуччі. Про початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну (кінець лютого 2022 року) вони воліють не говорити, мовляв, раніше "просто стріляли", а політика їх не цікавить.

За словами українських військових, російські окупанти постійно завдають ударів по своїх же населених пунктах, від чого страждають місцеві жителі. Сили оборони допомагають росіянам, які не встигли (не змогли) евакуюватися, - забезпечують продуктами харчування, бутильованою питною водою. Також у населеному пункті відновлено подачу технічної води.

Прийом мешканців, які потребують медичної допомоги, здійснюють військові українські медики. Зокрема, видають пацієнтам необхідні ліки. Так, за один день до "медпункту" завітало понад десяток осіб, серед них - жінка, яка отримала осколкове поранення.

Операція в Курській області

ЗСУ з початку військової операції на Курщині взяли під контроль уже понад 90 населених пунктів країни-агресора - понад 1250 кв км території. ЗМІ пишуть, що окупаційні війська отримали від Путіна наказ звільнити Курську область до 1 жовтня. При цьому наголошується, що їхнє завдання - зробити це, не знімаючи сили з ключових ділянок, де РФ веде наступ, насамперед на Покровському і Торецькому напрямках.

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