Безногий у російській формі - бойовик угруповання "ДНР", який воював на боці РФ понад п'ять років,

Білоруські пропагандисти напередодні показали сюжет, як Олександр Лукашенко радісно катається на льоду разом з безногим бойовиком. Як пише Беларускі Гаюн, цей окупант вже і раніше був помічений у зйомках російських телевізійників.

Лукашенко у формі білоруської збірної викотив терориста під час хокейного матчу. Після кількох кіл диктатор під'їхав з коляскою до трибуни, після чого в секції вболівальників пролунали овації.

Повідомлялося, що безногий у російській формі - бойовик угруповання "ДНР", який воював на боці РФ понад п'ять років, Павло Прохоренков. На окупованій частині Донбасу чоловік був фактично причетний до переслідувань і тортур місцевого населення, оскільки служив у "народній міліції".

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У квітні 2022 року він став на міну, втратив одну ногу і серйозно поранив іншу.

Відомо, що цей чоловік вже не раз використовувався у пропагандистських роликах кремлівських ЗМІ, а зараз пропаганда пише, що йому і його родині буде надано білоруське громадянство. Однак чому він відмовився жити на окупованій батьківщині, не повідомляється, пише Беларускі Гаюн.

Торік Прохоренков дав інтерв'ю прокремлівському виданню "Супутник", де заявив, що впевнений, що "незабаром завдяки "спеціальної військової операції" РФ в Україні в Донецьку запанує мир, тільки поки треба "з коренем вирвати цю всю нечисть, яка сюди намагається забратися, дістатися і викорінити російський народ".

Ситуація в Білорусі - Росія перекидає техніку

Росія продовжує посилювати угруповання військ у Білорусі. Напередодні "Беларускі Гаюн" помітив перекидання ще чотирьох ешелонів з військовими ЗС РФ і технікою.

28 грудня в Білорусі нарахували до 10 тисяч російських військових. На території республіки проходять спільні - "союзні" - навчання з армією Лукашенка, в ході яких окупанти відпрацьовують наступальні дії.

Крім того, у повітряному просторі Білорусі російські загарбники збирають дані про ППО ЗСУ для завдання по Україні нових ударів.

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