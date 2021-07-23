Внаслідок падіння ліфта в підмосковному Реутові переломи хребта і кінцівок отримали 40-річна жінка, а також двоє чоловіків.

У Москві за останній тиждень впав вже третій ліфт.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Останній випадок стався в підмосковному Реутові на транспортній вулиці. В результаті падіння ліфта на території промзони постраждали 40-річна жінка, яка отримала перелом хребта, декількох кінцівок і черепно-мозкову травму, а також двоє чоловіків 59 і 67 років - у них діагностовано перелом хребта і кінцівок. Всі троє зараз перебувають у відділенні реанімації.

Раніше в Москві на вулиці Маршала Чуйкова троє поліцейських постраждали при падінні ліфта в шахту у 24-поверховому будинку.

За кілька днів до цього, 15 липня, стало відомо, що на вулиці Іловайській в Москві ліфт з пасажирами впав через обрив троса, внаслідок чого постраждали дві людини.

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Автор: Денис Прядко