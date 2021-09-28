В серпні міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував побудувати в Сибіру нові міста.

Майже половина росіян готова так чи інакше переїхати в Сибір.

Про це свідчать результати дослідження, передає "Російський Репортер".

У серпні міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував побудувати в Сибіру нові міста. Переселитися туди на певних умовах готові 41% респондентів, 7% учасників опитування готові їхати туди без будь-яких умов, а 51% респондентів заявили, що не хочуть жити в таких містах.

У самому Сибіру за переїзд висловилося 16% опитаних, а категорично проти - 32%.

Серед підстав для переїзду росіяни називають: 29% - умови, при яких їм гарантують роботу і зарплату у 2-3 рази вище, ніж зараз; 12% - підйомні понад 1 мільйон рублів; 11% - комфортні умови життя і розвинену інфраструктуру.

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Серед причин, за якими люди не готові жити в нових сибірських містах: 44% - поганий клімат; 31% - занадто далеке географічне положення; 28% - небажання змінювати нинішнє місце проживання.

Нагадаємо, про будівництво нових міст Сергій Шойгу розповів у серпні 2021 року. Він виступив з ініціативою на зустрічі з науковою громадськістю Сибірського відділення РАН. За припущеннями міністра, нові місця стануть науково-промисловими та економічними центрами.

Сибір - довідка УНІАН

Площа Сибіру становить близько 10 мільйонів квадратних кілометрів, протяжність із заходу на схід - 7500 кілометрів, з півночі на південь - 3500 кілометрів.

Станом на 1 січня 2021 року на території Сибіру проживало 37 457 480 осіб, тобто близько 25,6% від загального населення Росії.

Автор: Денис Прядко