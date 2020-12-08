На записі видно, як дитина на великій швидкості з'їжджає з гірки, після чого вдаряється стегном об льодовий бордюр, перевертається в повітрі і падає об лід.

У Сибіру дитячу гірку залили водою, проте розчистили занадто коротку доріжку для з'їзду, через що вона стала дуже травмонебезпечною.

Відео, на якому відображено, як діти катаються з гірки і заробляють чергову гематому, опубліковано в Telegram-каналі «Лента дна».

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На записі видно, як дитина на великій швидкості з'їжджає з гірки, після чого вдаряється стегном об льодовий бордюр, перевертається в повітрі і падає об лід. Попри це, вона встає, як ні в чому не бувало, бере пластмасову дошку і знову йде на гірку.

"Сибірські гірки відразу готують дітей до дорослого життя. Спочатку начебто все йде гладко, а в несподіваний момент чекає перешкода. Але цих дітей теж так просто не переможеш - вони пробують знову і знову, попри біль», - йдеться в підписі до ролика.

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Автор: УНІАН