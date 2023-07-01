Російський чиновник неадекватно відреагував на прагнення Польщі розширити співпрацю з НАТО щодо ядерного стримування.

Заступник Голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв неадекватно відреагував на прагнення Польщі розширити співпрацю з НАТО у питанні ядерного стримування та обрати участь у програмі Nuclear Sharing.

У коментарі пропагандистському ТАСС він відзначив, що така ініціатива означає єдине - на радість "всіх безумців" ядерну зброю буде застосовано, вказав Медведєв.

"З урахуванням того, що в польському керівництві сьогодні зібрані тільки патентовані дегенерати, прохання про розміщення в Польщі ядерної зброї загрожує тільки одним. Таку зброю буде застосовано", - заявив він.

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У цьому контексті колишній президент Росії пригрозив вищому керівництву Польщі в особі президента Аджея Дуди, прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та глави правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського "зникненням".

"Є в цьому і позитивна сторона. Зникнуть всі Дуди,Моравецькі, Качиньські та ін. Ну і інші зникнуть, на жаль...", - заявив Медведєв.

Польща хоче приєднатися до Nuclear Sharing - головне із заяви

Нагадаємо, що за підсумками саміту ЄС у Брюсселі (30 червня) глава уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава прагне стати учасником програми ядерного стримування НАТО Nuclear Sharing.

Відповідну заяву чиновник зробив у зв'язку з планами РФ розмістити ядерну зброю на території Білорусі, яка межує з Польщею: "Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає всілякі загрози. Рішення буде залежати від наших американських партнерів. Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні", - цитує PolskieRadio.

Раніше про отримання "надпотужних" бомб оголосив самопроголошений лідер Республіки Александр Лукашенко.

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