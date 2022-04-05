Він заявив, що Україна, мовляв, "ментально перетворилась у Третій райх".

Заступник голови Радбезу РФ, друг Путіна Дмитро Медведєв виступив з черговими українофобськими, неонацистськими звинуваченнями у бік всього українського.

Його цитує пропагандистське ТАСС.

"Мета Росії – побудувати відкриту Євразію від Лісабону до Владивостока, в тому числі для спокою самих українців", - сказав Медведєв.

Він заявив, що Україна, мовляв, "ментально перетворилась у Третій райх", і її "спіткає та ж доля".

"Глибинне українство – один великий фейк, якого ніколи не було в історії і не існує зараз", - заявив Медведєв.

Схожі тези були опубліковані у статті РИА Новости "Что Россия должна сделать с Украиной". Пропагандисти виправдовували етноцид, масові вбивства "пособників нацистів", яких слід "перевиховати" і "придушити".

Автори статті фактично закликали до знищення всіх українців та української державності. Йшлося також про те, що "денацифікація" росіян передбачає "деукраїнізацію".

У Латвії статтю пропагандистів Кремля назвали "звичайним фашизмом".

Після розгрому і виведення залишків військ РФ з-під Києва у Бучі та інших прилеглих населених пунктах виявили тіла сотень убитих рашистами українських громадян.

Трупи покидали на вулицях, частину тамтешнім мешканцям вдалося поховати у братських могилах. Декотрі з жертв були із зав’язаними за спину руками.

Росія заперечує свою причетність до звірств в українських містах, проте досліджені американськими журналістами дані це підтверджують.

Як писав УНІАН, екс-командувач НАТО Веслі Кларк вважає, що Путін не зупиниться на Україні, і в разі перемоги перейде у наступ на інші країни Східної Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: