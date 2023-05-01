Стверджується, що захід відвідало 12 тисяч користувачів "з усього світу" .

Росіяни створили в Minecraft 200-метровий пам'ятник мертвому українофобу Володимиру Жириновському, але під час "шабашу" щось пішло не так.

Пропагандистський ресурс "РИА Новости" повідомляє, що 1 травня партія ЛДПР провела "демонстрацію" біля пам'ятника Жириновського, проте через наплив ботів сервер "упав".

Перед цим член ЛДПР Андрій Свинцов висловив жаль, що пам'ятник вийшов "не дуже схожим" на одіозного пропагандиста. "Цифрові технології, на жаль, поки не ідеальні, і Володимир Вольфович вийшов не дуже схожим. Але, впевнений, що невідомий скульптор ще попрацює над портретною схожістю", - сказав Свинцов.

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Але вже 1 травня під час "святкування" сервер "упав". Стверджується, що захід відвідало 12 тисяч користувачів "з усього світу" (ботів - УНІАН).

"Сервер не витримав число бажаючих і упав" - повідомили "РИА Новости" в прес-службі ЛДПР.

Жириновський помер - що відомо

Про смерть Жириновського стало відомо ще 25 березня, але тільки 6 квітня російська влада офіційно підтвердила смерть скандального лідера ЛДПР. У політика тоді діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом.

При цьому спочатку в партії інформацію заперечували, а потім додали, що лідер ЛДПР перебуває у московській клініці в стабільному стані і навіть дистанційно займається робочими справами.

Понад те, стало відомо, що Жириновський кілька тижнів приховував від колег інфікування, щоб нібито не дискредитувати російську вакцину, яку він вколов собі 8 разів.

У травні 2022 року фракцію ЛДПР у Держдумі РФ замість Жириновського очолив Леонід Слуцький, якого журналістки кількох видань звинувачували у домаганнях

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