Олега Ейдельштейна, позашлюбного сина одіозного російського політика (нині покійного) Володимира Жириновського, затримали за хуліганство.
Як повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости", Ейдельштейн нібито влаштував дебош в одному з грузинських ресторанів Москви.
На місце викликали поліцію, Ейдельштейн про доставили у відділ. Тут він вдарив поліцейського. У четвер суд заарештував чоловіка на 15 діб, кваліфікувавши його дії як дрібне хуліганство.
Олег Ейдельштейн-Газдаров - хто це
Олег Ейдельштейн-Газдаров – 36-річний російський політик і позашлюбний син Володимира Жириновського, нині покійного лідера російської партії "ЛДРП". Його мати – уродженка Осетії Жанна Газдарова. Спочатку Олег був записаний під прізвищем матері, а потім взяв прізвище діда по батьківській лінії Вольфа Ейдельштейна.
Олег пішов слідами батька і почав будувати політичну кар'єру. Закінчив Московський державний відкритий університет та Дипломатичну академію МЗС Росії. У 2017-му став радником у Смоленській обласній адміністрації, балотувався до північноосетинського парламенту, будучи у складі регіонального відділення партії батька "ЛДПР". Тоді Жириновський публічно оголосив, що в партійних рядах перебуває його син.
Крім Олега у Жириновського є син Ігор, народжений у шлюбі з Галиною Лебедєвої, і позашлюбна дочка Анастасія Петрова.