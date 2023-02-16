Суд заарештував його на 15 діб.

Олега Ейдельштейна, позашлюбного сина одіозного російського політика (нині покійного) Володимира Жириновського, затримали за хуліганство.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости", Ейдельштейн нібито влаштував дебош в одному з грузинських ресторанів Москви.

На місце викликали поліцію, Ейдельштейн про доставили у відділ. Тут він вдарив поліцейського. У четвер суд заарештував чоловіка на 15 діб, кваліфікувавши його дії як дрібне хуліганство.

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Олег Ейдельштейн-Газдаров - хто це

Олег Ейдельштейн-Газдаров – 36-річний російський політик і позашлюбний син Володимира Жириновського, нині покійного лідера російської партії "ЛДРП". Його мати – уродженка Осетії Жанна Газдарова. Спочатку Олег був записаний під прізвищем матері, а потім взяв прізвище діда по батьківській лінії Вольфа Ейдельштейна.

Олег пішов слідами батька і почав будувати політичну кар'єру. Закінчив Московський державний відкритий університет та Дипломатичну академію МЗС Росії. У 2017-му став радником у Смоленській обласній адміністрації, балотувався до північноосетинського парламенту, будучи у складі регіонального відділення партії батька "ЛДПР". Тоді Жириновський публічно оголосив, що в партійних рядах перебуває його син.

Крім Олега у Жириновського є син Ігор, народжений у шлюбі з Галиною Лебедєвої, і позашлюбна дочка Анастасія Петрова.

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