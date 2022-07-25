Окупанти під час боїв з ЗСУ практично стерли місто з лиця землі.

Російські пропагандисти відзначилися черговим цинічним роликом про життя українців під окупацією в Сєвєродонецьку.

Сюжет росТБ опублікував у себе в соцмережах український журналіст Денис Казанський.

На відео показано, як люди готують їжу, сидячи на дорогах.

Пропагандист підійшов до групи місцевих з тарілками та цинічно захопився тямущістю громадян: "Ой, а це що ви таке робите? Це ви хліб печете? Нічого собі! Приголомшливо! Запах відмінний. Риба, оладки".

Окупанти під час боїв з ЗСУ практично стерли місто з лиця землі. Постраждали, в тому числі, комунікації.

Місцеві, втративши будинки, змушені харчуватися просто на вулицях виловленою з Сіверського Дінця рибою.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни, як і раніше, зосередилися на захопленні Донбасу. Хоча британська розвідка зауважує, що наразі противник веде маломасштабні наступи з "мінімальними" успіхами.

24 липня ворог здійснив обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища. Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

Інститут вивчення війни пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

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